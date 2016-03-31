379 مشروعاً عقارياً في دبي خلال 2016

بلغ عدد شركات التطوير العقاري الفاعلة في دبي خلال العام الجاري 194 شركة، تتقدمها شركات إعمار، ونخيل، ودبي للعقارات، ومراس القابضة، وميدان، ووصل للعقارات، وديار.

وبلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز 379 مشروعاً في 2016، وبذلك يرتفع عدد المطورين بنسبة 51.5% وعدد المشاريع بـ78% مقارنة بالعام 2013، الذي شهد تعافياً كاملاً للسوق، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك في تصريحات للصحيفة، إن تلك الشركات باشرت منذ العام الجاري 2016 بتطوير 379 مشروعاً متعدد الاستخدامات، تلبي تلك المشاريع متطلبات السكن والعمل والترفيه والضيافة والتسوق. وبذلك يرتفع عدد المشاريع القائمة في الإمارة إلى 717 مشروعاً متعدد الاستخدامات ما بين 2013 و2016.

وأوضح بن مجرن أن السياسات المطبقة في السوق لا تستهدف زيادة عدد المطورين ولا عدد المشاريع، بل تركز على مطورين ملتزمين ومشاريع ذات قيمة مضافة للمدينة وللاقتصاد الكلي، مؤكداً أن الدائرة في تعاملها مع السوق "تجمع بين المرونة العالية والحزم في تطبيق روح ومضامين القوانين العقارية النافذة"، وفقاً لما نشرته "البيان".