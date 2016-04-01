الإسكان السعودية تخفض مساحة أراضيها لـ 300 متر

وجهت وزارة الإسكان السعودية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية، والشركات الاستشارية العاملة مع الوزارة باعتماد تصاميم المشروعات التي تقع تحت بند "تحت التصميم" بالمدن الرئيسية بالمملكة، جدة ومكة والدمام والمدينة المنورة، بمساحة 300 متر مربع، بعد أن كان مخصصاً لها في وقت سابق مساحة 500 متر.

وكشفت مصادر بوزارة الإسكان لصحيفة "المدينة"، أن التوجيه الصادر للشركات الاستشارية العاملة مع الوزارة يهدف إلى توفير مساحات أكبر لتغطية أعداد المتقدمين لطلب الإسكان بالمملكة، وتحديداً بالمدن الرئيسية التي تشهد كثافة سكانية عالية، وشحا في الأراضي المخصصة للوزارة.

وأكدت مصادر الصحيفة أن القرار صدر بناء على موافقة وزير الإسكان، وتم توجيهه على الشركات الاستشارية منتصف فبراير الماضي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عدد المشروعات التي تقع تحت بند "تحت التصميم" بلغ 12 مشروعاً منها 4 مشروعات بجدة، و4 أخرى بالمدينة، و3 مشروعات بمكة، ومشروع وواحد بالدمام.