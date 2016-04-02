مصدر تكشف عن مشاريع جديدة في سيتي سكيب أبوظبي

تعتزم "مدينة مصدر" الكشف عن مشاريع جديدة تعزز مكانتها ودورها كمنظومة داعمة للابتكار خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر سيتي سكيب أبوظبي الذي يعقد في الفترة من 12 إلى 14 أبريل الجاري.

وأعلنت مصدر في بيان أصدرته اليوم أن خططها للنمو المستقبلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة ستتمحور حول دورها المتنامي كمركز حيوي وهام للأبحاث والتطوير ونشر التطبيقات التجارية للتكنولوجيا النظيفة.

و قال أنتوني مالوس المدير التنفيذي لـ"مدينة مصدر" إن الأعوام الخمسة القادمة ستشهد تطوير حوالي 35 بالمائة من المساحات المخططة في مدينة مصدر بما فيها الـ 5 بالمائة التي تم إنجازها حتى اليوم موضحا أنه تم الانتهاء من اعتماد مخططات نحو 30 بالمائة من المساحة المقرر تطويرها والتي تشمل مشاريع سكنية ومدارس وفنادق ومساحات مكتبية.. وأشار إلى أنه تم تأجير كامل المساحات المتاحة في كل من المباني القائمة حاليا وتلك التي لاتزال قيد الإنشاء.

وأضاف إن نمو مدينة مصدر يحظى بزخم متصاعد اليوم فقد أصبحت منصة متكاملة تضم منظومة حيوية تحفز الابتكار فضلا عن دورها كمركز للأبحاث والتطوير وتعزيز التقدم التكنولوجي وبناء رأس المال البشري المتخصص وتوفير فرص الأعمال والاستثمار.

وسيتم الكشف خلال معرض سيتي سكيب عن أول مجمع متخصص في مجالات الأبحاث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وسيكون مدمجا مع معهد عالمي المستوى للأبحاث.

وتشمل المشاريع الجديدة/ 2000 /شقة سكنية ومطاعم ومقاه ومدرسة ومساحات خضراء ضمن مواقع مميزة بالقرب من مرافق الأبحاث والتطوير في مدينة مصدر والتي تركز على الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة والأبنية الخضراء، والتنمية العمرانية المستدامة.

ومن شأن النمو الذي تشهده مدينة مصدر إتاحة الفرصة أمام القاطنين الجدد من شركات وأفراد للتعاون مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة بحثية للدراسات العليا على مستوى المنطقة والتي تركز على الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.