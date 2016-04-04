"التنمية العقارية" يوقف إقراض الأفراد بانتهاء القوائم

في توجه جديد لصندوق التنمية العقاري في السعودية، بعد إنهاء تحوله إلى مؤسسة تمويلية، سيتوقف عن إقراض الأفراد بعد انتهاء قوائم الانتظار التي يبلغ عدد المنتظرين فيها نحو 530 ألفاً.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الوطن" أنه حسب التوجه الجديد لن يكون هناك تمويل للأفراد، بل سيكون فقط للمؤسسات والمطورين العقاريين، مشيرة إلى أن الصندوق سيستمر في إقراض الأفراد بالمبلغ نفسه 500 ألف ريال للأشخاص لحين الانتهاء من قوائم الانتظار.

وحول مهلة تمديد سنتين إضافيتين، أكدت المصادر أن الصندوق أمهل الأشخاص الذين تمت الموافقة على منحهم قروضاً سنتين إضافيتين، لتصبح أربع سنوات إضافية.

واعتبرت مصادر الصحيفة أن هذا التوجه سيعطي للصندوق بعد تحويله لمؤسسة مرونة أكثر لتوفير حلول تمويلية جديدة للسوق ككل أو للمطورين، مشيراً إلى أنه في السابق كان يعتمد على أموال المقترضين بعد تدويرها أو ضخ مزيد من أموال الدولة.

وقالت المصادر أيضاً إن الصندوق سيعمل وفقا لإجراءات وضوابط حول قدرة المقترض على السداد، ما يشير إلى عدم انتظام السداد من المقترضين السابقين، الذي يؤثر على إقراض الذين هم على قوائم الانتظار، واصفة المبلغ المتأخر سداده بالكبير.