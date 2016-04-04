159 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 159 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 89 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم، منها 52 مبايعة للأراضى بقيمة 48 مليون درهم و37 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 60 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 6 ملايين درهم فى منطقة المزهر الأولى تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم فى منطقة البرشاء الثانية تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم فى منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء الثانية بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة فى المزهر الاولى بتسجيلها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 7 وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم فى منطقة وادي الصفا 7.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة فى ند حصة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 2 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 51 مليون درهم منها 7 رهونات أراض بقيمة 17 مليون درهم و24 رهونات فلل وشقق بقيمة 34 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الاولى بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 5 ملايين درهم.