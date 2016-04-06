طرح فلل "قرية الفرسان" خلال سيتي سكيب أبوظبي 2016

أعلنت شركة الفرسان العقارية أنها ستطرح عقارات مشروعها "قرية الفرسان" للبيع أمام المستثمرين وفق مفهوم التملك بالإيجار التمويلي، وذلك خلال معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2016".

وتكشف المجموعة في المعرض، الذي يقام في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض" بين 12 - 14 أبريل الجاري، عن محفظة من المشاريع الفاخرة متعددة الاستخدامات التي تركز على توفير بيئة صحية نشطة، وتلبي هذه الخطوة احتياجات أصحاب المصلحة المحتملين، كما تتيح للمستثمرين شراء وامتلاك فيلا مقابل 300 ألف درهم سنوياً، بحسب "الخليج" الإماراتية.

واستقبلت الفرسان العقارية خلال شهر يناير الماضي الدفعة الأولى من المستأجرين في مشروع قرية الفرسان الذي يعد أول مشروع متعدد الاستخدامات يركز على توفير بيئة صحية نشطة في أبوظبي. ويضم المشروع، الذي يقع في مدينة خليفة، 385 فيلا معدة للتأجير أو البيع، حيث تبدأ أسعار التأجير من 210 آلاف درهم، بينما يبدأ سعر البيع للفيلا المؤلفة من 4 غرف نوم من 4 ملايين درهم، ويصل سعر بيع الفيلا المكونة من 6 غرف نوم إلى 12 مليون درهم.