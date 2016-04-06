34 مليار ريال لـ29 ألف وحدة عقارية على الخريطة

أعلن برنامج البيع على الخريطة في وزارة التجارة والصناعة السعودية، أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي يشرف عليها تجاوزت 34 مليار ريال منذ إقراره.

وقال إنها تشمل مشاريع تزيد قيمتها على 13 مليار ريا،ل تم الترخيص لها خلال 2015، بزيادة تصل إلى 50% عن السنوات السابقة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ونبّهت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، إلى أن البرنامج يواصل مهامه الإشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخريطة، والبالغ عددها قرابة 29 ألف وحدة عقارية، ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.

وكشف التقرير السنوي الصادر عن البرنامج أن اللجنة المشرفة على البرنامج عقدت خلال 2015 نحو 32 اجتماعاً، ناقشت خلاله 106 موضوعات، ووافقت على الترخيص لـ10 مشاريع بيع جديدة على الخريطة، وتجديد 13 رخصة لمشاريع قائمة.

كما تم الترخيص لتسويق 9 مشاريع جديدة خارجية داخل المملكة، و15 رخصة لمشاريع قائمة.