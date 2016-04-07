4.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4 مليارات و600 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الاسبوع تسجيل 685 مبايعة بقيمة مليار 100 مليون درهم، منها 447 مبايعة للأراضى بقيمة 800 مليون درهم و238 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 300 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم فى منطقة المطينة.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 3 بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وثالثة فى اليفره 2 بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم فى منطقة الجداف وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم فى منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3 مليارات و500 مليون درهم منها 49 رهونات أراضٍ بقيمة 3 مليارات و400 مليون درهم و84 رهونات فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة مليار و500 مليون درهم وأخرى فى منطقة ند الشبا الاولى بقيمة مليار و400 مليون درهم.