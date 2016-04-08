خبير: السعودية بحاجة إلى 350 ألف وحدة سكنية سنوياً

قال خبير اقتصادي سعودي لـ "العربية.نت" إنه بناء على التعداد السكاني المستقبلي للسعودية، فإن المملكة بحاجة إلى توفير ما لا يقل عن 350 ألف وحدة سكنية سنويا، في الوقت الذي تفوق فيه أعداد المتقدمين إلى برنامج الدعم السكني الحكومي 400 ألف طلب.

وأشاد الدكتور عبدالله بن أحمد بن داود المغلوث، عضو لجنة الاستثمار بغرفة الرياض، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عند استقباله لمسؤولين ومتخصصين في الإسكان ومطورين عقاريين، وتأكيده على أهمية توفير المسكن الملائم للمواطنين وأن أسباب الحياة الكريمة من أولوياته ومحل اهتمامه الشخصي، و"ما صدر أخيراً من تنظيمات وقرارات يصب بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما خصصت له من ميزانيات ضخمة".

وأضاف أن طمأنة خادم الحرمين الشريفين المهتمين بالإسكان بأن تلك الإجراءات والتنظيمات محل عنايته، لها انعكاسات إيجابية على القطاع وتصب في مصلحة الوطن وتحافظ على العرض والطلب، بل إنها تساهم في تحفيز الملاك والمطورين على تطوير الأراضي، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستسد الاحتياج المتزايد للسكن، وستحد من تضخم سوق الأراضي المرتفع والملتهب، مما يمكن المواطن البسيط من شرائها والبناء عليها.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان أعلنت أنها تخطط لطرح مليون ونصف المليون منتج سكني خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الرقم الكبير من الوحدات السكنية لا يكتمل إلا بوجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، من مقاولين ومطورين عقاريين ومؤسسات تمويلية، وتشجيع هذا القطاع الخاص على زيادة المشاركة من دعم وتمويل وتسهيل للاستثمار، خاصة أن النمو السكاني في المملكة مرتفع نسبة إلى دول العالم، حيث إن نسبة النمو السكاني تفرض الحاجة لحوالي 350 ألف وحدة سكنية سنوياً، في الوقت الذي تفوق فيه طلبات المتقدمين إلى برنامج الدعم السكني400 ألف طلب.

وقال د.المغلوث إنه حان الوقت لكي يترجم القطاع الخاص كلمة خادم الحرمين الشريفين إلى واقع من خلال تكوين كيانات اقتصادية من شركات تطوير عقاري، برأس مال كبير، وتحالفات مع بنوك ومؤسسات محلية لتوفير تلك المساكن، وكذلك تسهيل الإجراءات لكي تتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين حول توفير السكن الملائم للمواطن السعودي.