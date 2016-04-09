السعودية تستهدف بناء 1.5 مليون وحدة سكنية لمواطنيها

أكد وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن الوزارة وضعت في عين الاعتبار احتياج الأجيال القادمة، وقال في مقابلة مع القناة السعودية إن "الرقم الذي نطمح لبنائه هو مليون و500 ألف وحدة سكنية، ولا ننسى أننا أمام جيل فتي ومتجدد ومتزايد، فبالتالي الوزارة لا تحرص على المليون والخمسمئة ألف وحدة فحسب بل تنظر للأرقام القادمة"، بحسب جريدة الرياض.

وأكد وزير الإسكان على أهمية الشراكة مع المواطنين، وقال: "وجدنا لإيجاد الحلول لكن نتمنى أن تكون حلولنا مبنية على شراكة حقيقية مع المواطن في وضع خطط مشتركة لتملك المسكن المناسب”. وأضاف: "نحن في بداية الطريق ولا أستغرب أن نخطئ لكن يجب أن تكون حلولنا سريعة، وسنخرج بخطط واضحة بتواريخ واضحة".

وأضاف: "أعتقد أن هناك تغييرات لمسناها في الوزارة من حيث الدعم اللامحدود، وأعتقد أن المنتجات سيراها المواطن قريباً، فهناك منتجات قاربت على الانتهاء وسيتم تخصيصها وهي فاتحة الطريق بالنسبة لنا".

وعن الاتفاقيات التي وقعت مع المطورين العقاريين قال: "وقعنا 20 اتفاقية مع مطورين محليين، وما نحتاجه في الفترة القادمة كبير جداً، ونتمنى أن يكون لدخول المطورين الأجانب قصص نجاح، فلديهم السرعة والتنفيذ والخبرة والمعرفة وهو جانب مهم، والأهم منه إيجاد جودة في المنتجات وأسعار مناسبة للمواطن".

وذكر أنه في القريب العاجل سيكون هناك مزيد من الاتفاقيات مع مطورين محليين وأجانب في مناطق عدة في المملكة.