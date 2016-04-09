تحالف بقيادة شركات سعودية يوقع عقد مدينة ضخمة بالسويس

قالت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، إن تحالفاً يضم شركات عربية بقيادة شركات سعودية، سوف يوقع مساء اليوم، عقد إنشاء مدينة ضخمة في إطار مشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة.

وأوضحت المصادر لـ "العربية.نت"، أن تحالف "آسك – كابيتال"، والذي يضم مجموعة شركات عربية، تقدم بطلب للحكومة المصرية ممثلة في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية، لتنمية وتطوير مساحة 5.5 مليون متر مربع بمشروع محور قناة السويس لإقامة مدينة ضخمة عليها، ووافق مجلس إدارة الهيئة على ذلك.

ويأتي ذلك في إطار الاتفاقات التي توقعها الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمصر، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف الذي تستحوذ فيه الشركات السعودية على أكثر من 90%، سيقيم مدينة جديدة تجارية وصناعية، سوف تضم عدة أنشطة تشمل مصانع مواد بناء، والصناعات الغذائية، ومصانع للسيارات، ومناطق لوجيستية للتخزين ومدينة أعمال، ومنطقة لصناعة التكنولوجيا.

وأوضحت المصادر أن حجم استثمارات المشروع بالبنية التحتية فقط أكثر من 300 مليون دولار، بالإضافة إلى إقامة 120 مصنعا ومدينة متكاملة للأعمال باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.