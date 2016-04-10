22.5 مليار درهم تداولات الشارقة العقارية في 2015

قال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن إجمالي التداولات العقارية في إمارة الشارقة بلغ 22.5 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأضاف الشامسي أن توسيع تطبيق نظامي التملك والانتفاع في المزيد من المناطق في الإمارة، ساهم بشكل مؤثر في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وفق احتياجات السوق العقاري من وحدات ذات استخدام سكني وتجاري وصناعي، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وقال الشامسي إن الشارقة لا تزال تمتلك مكانة بارزة لدى المستثمرين وتجذب كبار رجال الأعمال على الرغم من تأثر مستويات الاستثمار العقاري في المنطقة، من تداعيات المناخ السياسي والاقتصادي الراهن في العالم، حيث إن نتائج التداولات العقارية في العام الماضي لا زالت أعلى بكثير عن نتائج عام 2013، معللاً بقاء الإمارة وجهة عقارية مثلى وقدرتها على استقطاب المستثمرين بعدة أسباب، أهمها الفرص الاستثمارية ونمط الحياة المتكاملة والمتقدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وتطور البنى التحتية وشبكة الطرق والمرافق الخدمية العامة فيها، إضافة إلى متانة وملاءمة التشريعات والقوانين المنظمة، فضلاً عن القوة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي في الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام.