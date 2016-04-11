أبوظبي: "منازل العقارية" تعلن عن تأسيس شركة "المنزل"

أعلنت شركة "منازل العقارية" (ش. م. خ)، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاقها شركة فرعية جديدة باسم "المنزل" لتختص بإدارة برنامج "داري" لإسكان المواطنين. يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز مبادرة "داري" الريادية التي أُطلقت لتمكين المواطنين الراغبين في امتلاك منازل راقية بأسعار معقولة.

وتنوط شركة "المنزل" من خلال برنامج "داري" بتمثيل المواطنين الإماراتيين أمام الجهات الحكومية وتقديم الاستشارات العقارية والتنسيق بين المهندسين المعماريين والموردين والشركات الإنشائية عبر فريق متخصص لدى الشركة. وتعكف الشركة من خلال برنامج "داري" على مراقبة أعمال تطوير وإنجاز الوحدات السكنية وضمان تسليمها في الوقت المحدد على أعلى مستويات الجودة في الشكل والمضمون. وبالتزامن ستقوم شركة "المنزل" بتسليم أول فيلا من خلال برنامج "داري" في مدينة محمد بن زايد بناء على الجدول الزمني للتسليم.

وتعمل شركة "المنزل" على دعم استراتيجية الأعمال القائمة لشركة "منازل العقارية" في تسخير سبل الحصول على منازل سكنية مقابل أسعار مقبولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلك الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية الدولة في تأمين بيوت سكنية لائقة لكافة أبنائها من المواطنين في الإمارات. وُيمَكن برنامج "داري" الطامحين ذوي الميزانيات المتوسطة في بناء منزل يرقى لمستوى تطلعاتهم من الاختيار من ضمن 10 نماذج متنوعة لبناء وحدات سكنية مستقلة بمساحات مختلفة، وبما يتناسب مع الميزانية المتاحة لكل مواطن في إطار مبادرة التمويل البنكي الممنوحة من الدولة للمواطنين والتي تقدر بـ2 مليون درهم.

وإدراكاً لاحتياجات العملاء، تعمل شركة "المنزل على تبسيط كافة مراحل المشروع بدءا من التصميم ووصولاً إلى التسليم، وتقوم من ضمن مهامها باختيار وتعيين مجموعة من المقاولين والاستشاريين بالنيابة عن المواطنين الملاك والقيام بإدارة كافة جوانب مشروع البناء. وتقوم شركة "المنزل" بتمثيل العميل أمام كافة الجهات الحكومية المنخرطة في تصاريح البناء العقاري، وذلك بالقيام بالتسويات الضرورية فيما يتعلق بتقديم الوثائق المتعلقة والتصاريح المطلوبة. أيضاً تتكفل "المنزل" بإدارة تكاليف المشروع من حيث مراقبة الميزانية المخصصة للإنشاء بما يتناسب مع قيمة القرض المتاح للبناء، ومراقبة مراحل تقدم المشروع والتأكد من أعلى معايير الجودة، وضمان تسلَمهم الوحدات السكنية في الفترة الزمنية المتفق عليها مسبقاً.

غير أن اتباع شركة "المنزل" لظوابط انتقائية صارمة في اختيار شركات المقاولات المتعاقدة سوف يضمن تطبيق جميع المتعاقدين لمعايير الاستدامة البيئية لإمارة أبوظبي والامتثال لقوانين البناء. كما تم الأخذ في الاعتبار التقاليد الثقافية للعائلات الإمارتية أثناء الإشراف على بناء الوحدات السكنية، حيث تضم الفلل السكنية عدة خيارات مكوَنة من ست وسبع غرف نوم، وغرفتان للضيافة "المجلس"، بالإضافة إلى غرف الخدمات الملحقة التي تضم غرف المطبخ وغرف تخزين الأمتعة والغرف الخاصة بالخادمات.

وبناء على قراءة موضوعية لإحتياجات المواطنين في السوق العقاري، قامت شركة "المنزل" بإختزال عوامل القلق المترافقة لما ماهو بعد عملية البناء بإبتكار خدمة "التوصيل ما بعد التسليم" كخدمة مضافة إلى برنامج "داري" لإسكان المواطنين. وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي. ومن خلال شبكة متكاملة من المصممين والموردين والمقاولين يقوم فريق "المنزل" بموجب هذه الخدمة بالتعامل مع الشركات المُعتمدة في دولة الإمارات والمعنية بتقديم كافة خدمات ما بعد التسليم والمتعلقة بفرش الأثاث والتصميم الداخلي للبيوت، كذلك تحديد شركات تصميم الحدائق وتقسيم المساحات وغيرها.

وتعمد شركة "المنزل" بتقديم تلك الخدمة الى المواطنين الملاك الذين تسلَمو وحداتهم السكنية بعد حصولهم على تصاريح الكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت وخطوط الهواتف الأرضية من الجهات الحكومية المختصة.

وعند سؤاله عن أهداف شركة "المنزل" ومدى انعكاسها إيجاباً على الطامحين لبناء منزل عبر"داري" قال حسن فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة "منازل العقارية": "تتمحور استراتيجية "منازل العقارية" في تلبية إحتياجات المواطنين في تيسير سبل الحصول على منازل راقية ذات أسعار معقولة في دولة الإمارات، فيما يعد برنامج "داري" إمتداداً لهذه الإستراتيجية المنتهجة. ونحن نعوَل كثيراً على خبراتنا الواسعة في قطاع التطوير العقاري دعماً لهدف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان، رئيس الدولة في هذا القطاع الرامي إلى تأمين مساكن ملائمة تراعي أرقى مستويات الجودة والرقي لكافة المواطنين وضمان العيش الكريم لهم."