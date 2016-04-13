1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار و200 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 228 مبايعة بقيمة مليار و70 مليون درهم، منها 150 مبايعة للأراضي بقيمة 950 مليون درهم و78 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 120 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 722 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نايف تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبيه الثانية.

وتصدرت منطقة اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الصناعية الثانية بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 130 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 103 مليون درهم و18 رهونات فلل وشقق بقيمة 27 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 51 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على بقيمة 17 مليون درهم.