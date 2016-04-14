6 % عوائد عقارات أبوظبي في الربع الأول

أطلقت وكالة العقارات الدولية "تشيسترتنس مينا" أحدث تقاريرها عن السوق العقارية السكنية في أبوظبي أمس، ورغم أن التقرير سجل أداءً باهتاً للسوق العقارية في عاصمة الإمارات خلال الربع الأول من 2016 من ناحية نشاط التأجير والبيع إلا أنه تضمن أيضاً أنباء إيجابية للمستثمرين بتحقيق عائد إجمالي بلغ 6% في أنحاء المدينة.

وفي المتوسط ارتفعت إيجارات الشقق 2% خلال الربع الأول من 2016، حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي الأدنى لشقق الاستوديو وغرفة النوم الواحدة 40000 درهم و55000 درهم على التوالي، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

إلا أن متوسط الإيجار السنوي لشقة من غرفتي نوم في الريف داون تاون يبلغ حاليا 110 آلف درهم بينما يصل لشقة من نفس الحجم في جزيرة الريم إلى 145 ألف درهم سنويا، وبقيت البندر من أكثر المناطق تكلفة حيث تبلغ تكلفة شقة من غرفتي نوم 195 ألف درهم سنويا.

وشهد سوق تأجير الفلل تحسنا طفيفا حيث سجل ارتفاعا بنسبة 2% في الفترة نفسها (الربع الأول 2016) حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي الأدنى للفلل المكونة من ثلاث غرف نوم 110000 درهم وصعد حتى 150000 درهم للفلل المكونة من اربع غرف نوم.