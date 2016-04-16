شركة إماراتية تركب رافعات لأعلى جسر معلق بالعالم

أعلنت شركة "أن أف تي" الإماراتية - الشركة الأولى في العالم في مجال الروافع البرجية والمصاعد ومقرها أبوظبي - عن قيامها بتوريد وتركيب وإنجاز90 في المئة من عقد توريد روافع برجية عملاقة لأهم وأكبر وأعلى جسر معلق بالعالم على مضيق البوسفور على ارتفاع 300 متر عن سطح البحر بعقد قيمته 70 مليون درهم مع شركة هايونداي الكورية الهندسية العملاقة وهي المقاول الرئيسي بالمشروع.

وقال نبيل الزحلاوي الشريك المدير في شركة "ان اف تي" انه تم مؤخرا الاحتفال رسميا بإنجاز المرحلة قبل النهائية من أعمال الجسر وذلك بعبور اول سيارة على الجسر ووصولها إلى الطرف الآخر بنجاح كبير.

واوضح الزحلاوي ان الجسر الجديد على البوسفور سيكون من العجائب التكنولوجية والجمالية التي سينافس بها الجسر كل جسور العالم.

وسيربط الجسر الجزء الاوروبي من مدينة اسطنبول التركية بالجزء الاسيوي منها بطول "1275" مترا.. ويتضمن خطا للسكك الحديدية وهو الجسر الثالث على مضيق البوسفور واكبر جسر معلق بالعالم بتكلفة إجمالية تصل الى سبعة مليارات دولار علما أن الوصول الى هذه المرحلة من الانجازات بالمشروع تطلب حتى الان اكثر من ثلاث سنوات عمل متواصلة وسيحتاج الى ستة اشهر اخرى على الاقل لتسليم المشروع كاملا.