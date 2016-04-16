مصر تبدأ محاربة المضاربين في الأراضي المخصصة للمساكن

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، لطرح كمية كبيرة من قطع الأراضي غداً الأحد، في خطوة قالت إنها تستهدف محاربة ظاهرة تسقيع الأراضي (بمعنى شراء الأرض بغرض المضاربة) التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر وفقاً لما أعلنته الوزارة أن يكون غداً الأحد هو أول أيام سحب كراسات الشروط لنحو 21398 قطعة أرض لشرائح الإسكان الاجتماعي، والمتميز، والأكثر تميزاً، وسيتم طرحها بنظام القرعة العلنية اليدوية، في 21 مدينة جديدة.

وقال وزير الاسكان المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأراضي المطروحة تعد المرحلة الأولى من إجمالي 60 ألف قطعة أرض تخطط الوزارة لطرحها بالمدن الجديدة، بمساحة حوالى 35 مليون متر مربع.. وفقاً لبيان وزارة الإسكان.

وتابع: نحارب المتاجرة بالأراضي بوفرة الأراضي المطروحة، وخطة الطرح مستمرة، لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، في مختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع في تملك الأراضي.

وأوضح أن القطع المطروحة بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والصالحية الجديدة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، والنوبارية الجديدة، وأسوان الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة.