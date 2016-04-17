"الأرجان" تطرح 334 فيلا سكنية ضمن مشروع الشروق بالرياض

تستعد شركة مشاريع الأرجان المتخصصة في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة للكشف من خلال مشاركتها كراعٍ بلاتيني في معرض الرياض العقاري عن مشروعها الجديد الشروق شمال شرق الرياض بحي الرمال.

ويحتوي المشروع على 334 فيلا سكنية، كما سيتم عرض - ولأول مرة - مشروع القمرة الواقع شمال الرياض في حي النرجس، ويتكون المشروع من 327 فيلا سكنية، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأشار الرئيس التنفيدي والعضو المنتدب المهندس اياد البنيان إلى أن الأرجان تهدف للانتهاء من بناء وتطوير961 وحدة سكنية خلال العام 2016، حيث يتوقع أن تتخطى الوحدات السكنية تحت الإنشاء أكثر من 1700 وحدة سكنية بنهاية عام 2016، كما تهدف الأرجان لتسليم أكثر من 384 وحدة سكنية خلال العام المقبل لعملائها الكرام.