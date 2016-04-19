إعمار العقارية توزع مليار درهم نقداً وتعلن خطة حذرة

أقرت الجمعية العمومية لشركة "إعمار" توزيع 15 فلسا للسهم عن العام الماضي، لتماثل ما تم توزيعه في عامي 2013 و2014 ، وبإجمالي مليار درهم.

وكان عددٌ من المساهمين قد اقترح زيادة التوزيعات إلى 20%، إلا أن أغلبية الأصوات أيدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15%.

وقال رئيس مجلس الإدارة "محمد العبار" خلال الجمعية ان الشركة تبنت ميزانية حذرة بعد بداية عام اتسمت بالقلق حول القطاع، لكن المبيعات كانت جيدة بشكل مفاجئ في الربع الأول مضيفاً أن الشركة اتخذت إجراءات جذرية لخفض الإنفاق دون الإفصاح عن التفاصيل.

من ناحية أخرى، أشار "العبار" أن الشركة لا تزال متمسكة بطرح "إعمار للضيافة" إلا أن الوقت غير مناسب لذلك الآن.

يذكر أن "إعمار" كشفت خلال الشهر الجاري عن مشروعها لبناء برج أطول من "برج خليفة"، ضمن مشروع "خور دبي" ، وبتكلفه تتجاوز المليار دولار.