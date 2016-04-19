371 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 371 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 186 مبايعة بقيمة 257 مليون درهم، منها 103 مبايعة للأراضي بقيمة 151 مليون درهم و83 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 106 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الاولى بتسجيلها12 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في ورسان الاولى بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 114 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 66 مليون درهم و 37 رهونات فلل وشقق بقيمة 48 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة القصيص الاولى بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 17 مليون درهم.