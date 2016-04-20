إيجل هيلز الأردن تستعرض 3 من مشاريعها بسيتي سكيب أبوظبي

تحت مظلة إيجل هيلز، شركة الاستثمار والتنمية الخاصة ومقرها أبوظبي، استعرضت إيجل هيلز الأردن مشاريعها خلال الدورة العاشرة من معرض سيتي سكيب أبوظبي.

ويعتبر سيتي سكيب أبوظبي، الذي انعقد على مدار ثلاثة أيام، من أهم المعارض في قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وقد شهد مشاركة حوالي 100 شركة في نسخته لهذا العام.

وخلال المعرض، سلطت إيجل هيلز الأردن الضوء على مشاريعها الثلاث المتمثلة في قرية الراحة في مرسى زايد وسرايا العقبة وفندق ورزيدنسز سانت ريجيس عمّان.

وفي سعي لترويج فرص الاستثمار والمعيشة في أحد أكثر مشاريعها نجاحاً، أطلعت الشركة زوار معرض سيتي سكيب على التقدم الكبير المحرز في سرايا العقبة، بما في ذلك حجم الإنجاز السريع والمتواصل لتسليم المرحلة الأولى من المشروع.