358 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 358 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 162 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم، منها 98 مبايعة للأراضى بقيمة 140 مليون درهم و 64 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 87 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم فى منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة فى اليفره 3 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة المركز التجارى الثانيه و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول.

وتصدرت منطقة جبل علي الصناعية الثانية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 131 مليون درهم منها 11 رهونات أراضى بقيمة 103 مليون درهم و 22 رهونات فلل وشقق بقيمة 28 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 61 مليون درهم وأخرى فى منطقة معيصم الأول بقيمة 19 مليون درهم

