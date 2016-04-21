ملياران و471 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

شهدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم تسجيل 884 مبايعة بقيمة مليار و589 مليون درهم، منها 514 مبايعة للأراضى بقيمة مليار و100 مليون درهم، و370 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 489 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المزهر الأولى، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، تلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم، وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 882 مليون درهم، منها 69 رهونات أراضٍ بقيمة 638 مليون درهم و170 رهونات فلل وشقق بقيمة 244 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 203 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 99 مليون درهم