إعمار للضيافة تستعد لافتتاح "العنوان بوليفارد دبي"

تستعد "مجموعة إعمار للضيافة" لافتتاح "العنوان بوليفارد دبي" أكثر مشاريع العلامة التجارية العنوان للفنادق والمنتجعات ترقباً في وسط مدينة دبي.

وفندق "العنوان بوليفارد دبي"، بارتفاعه الذي يصل إلى 368 متراً محتضناً 72 طابقاً، يستعد لاستقبال أول ضيوفه خلال العام الحالي.

وتعمل مجموعة إعمار للضيافة، الشركة المحلية التي تمتلك ثلاث علامات تجارية مميزة للفنادق والشقق الفندقية، على توسعة محفظة علامتها الفاخرة العنوان للفنادق والمنتجعات عبر الكشف عن الفندق الجديد، الذي ينفرد بموقعه الاستثنائي في وسط مدينة دبي، بحسب "البيان" الإماراتية.

وينفرد العنوان بوليفارد دبي بكونه منتجعاً عصرياً في قلب المدينة، وهو ثاني أطول مباني وسط مدينة دبي، الممتد على مساحة 500 فدان، بعد برج خليفة، المعلَم الدولي الشهير. ويحتل مبنى الفندق المرتبة الثالثة والثلاثين بين أطول المباني في العالم على الإطلاق.

ويمتاز الفندق بتصميمه المعماري منحني الأضلاع ويحفل باللمسات الهندسية الأنيقة التي أصبحت من أبرز معالم جميع فنادق "العنوان"، مؤكداً مكانة "مجموعة إعمار للضيافة" وقدراتها الاستثنائية في مجال إدارة المشاريع متعددة الاستخدامات.

وسيحتضن البرج فندق العنوان بوليفارد دبي إضافةً إلى العنوان رزيدنسز بوليفارد دبي الذي يضم نخبة من أرقى الشقق الفندقية للعلامة التجارية.