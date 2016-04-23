دبي تبني 3 مدن ترفيهية بقيمة 10 مليارات درهم

قام نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة تفقدية لمشروع "دبي باركس آند ريزورتس" الذي يضم 3 مدن ترفيهية، وتقدر تكلفته بنحو 10 مليارات درهم.

واطلع الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته للمشروع الواقع قرب منطقة جبل علي جنوب دبي، اليوم السبت، على تصاميم مكونات المشروع السياحي الثقافي الترفيهي الفريد والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كونه يشكل ملتقى لجميع أفراد العائلة، ويوفر لهم مساحة كبيرة من التسلية والترفيه والتسوق والإقامة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويتألف المشروع من 3 مدن ترفيهية الأولى "موشينجت دبي" المستوحاة من شخصيات هوليوود الشهيرة ومنتزه "بوليوود باركس دبي" من وحي الفن الهندي " أفلام ورقص وغناء وموسيقى" والمدينة الثالثة "ليجولاند دبي" المنتزه الترفيهي التفاعلي المستوحى من مكعبات لعبة الأطفال الشهيرة "الليجو".

ويوفر المشروع للعائلة والصغار بيئة تعليمية مرحة، وفيه أيضا حديقة ألعاب مائية "ليجولاند ووتر بارك"، أول حديقة مائية مخصصة للعائلات والأطفال حتى سن الثانية عشرة.