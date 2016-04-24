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"سرايا العقبة" تطلق فرصا عقارية استثمارية لرجال الأعمال

المصدر: العربية.نت
جانب من مشروع سرايا العقبة
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يمكن لرجل الأعمال المتمرّس أن يعرف الاستثمار المجدي بمجرد رؤيته له. وفي الاستثمارات العقارية، يعتبر الموقع أهم الجوانب التي تؤخذ بعين الاعتبار. هل يعتبر موقع العقار مناسباً؟ هل يقع في منطقة جميلة؟ ما هي طبيعة البيئة المحيطة به؟ هل يتمتع الموقع بالخصوصية؟ ما هي المزايا الأخرى التي يمكن الاستمتاع بها عند العيش في هذه المنطقة؟ وكيف هي إطلالته؟ في معظم الاستثمارات العقارية، يصعب الجمع بين كل هذه الأمور واستدامتها، إلا إذا كنت تستثمر في ما هو أكثر من مجرد مسكن.

عندما يكون استثمارك عبارة عن منزل في سرايا العقبة، فإن ما تحصل عليه هو أكثر من مجرد عقار فاخر، إذ إنك تستثمر في مجتمع ونمط حياة متكامل. وسواءً كنت تبحث عن منزل يجسّد طموحك اللامحدود، أو عن استثمار يؤمن لك مردوداً مادياً عالياً، فإن سرايا العقبة تسخّر خبرة مطوريها لتضمن لك جدوى مستدامة.

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