وزير الإسكان يكرم "الأهلي" كأفضل بنك للتمويل العقاري

حققت محفظة البنك الأهلي للتمويل العقاري نمواً بنسبة 24% خلال العام الماضي 2015، بحسب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي حامد فايز الذي ثمّن تكريم وزير الإسكان ماجد الحقيل للبنك الأهلي لحصوله على جائزة "أفضل برنامج تمويل عقاري للأفراد بالمملكة لعام 2015".

وأشار فايز إلى أن مصرفية الأفراد حققت نمواً ملحوظاً في محفظة تمويل الأفراد في عام 2015، وهو ما يُمثِّل إنجازا متميزا جعل البنك من أسرع البنوك نمواً في المملكة.

وأضاف أن الجائزة تأتي تقديراً لدور البنك الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري، وقدرته على تقديم حلول تمويلية متميزة، مؤكداً استمرار دعم البنك للقطاع العقاري في المملكة وحرصه على القيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة من خلال المنتجات التمويلية.

ريستاتكس 2016

جاء ذلك إثر مشاركة البنك في معرض وملتقى الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس 2016"، والذي عُقد برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، وحضور العديد من الشخصيات المهمّة وقيادات حكومية ورجال أعمال، فيما يطرح البنك الأهلي العديد من العروض الخاصة والحصرية لزوار جناحه خلال أيام المعرض المفتوحة في الفترة من 24-27 أبريل 2016.

وقال فايز إن ملامح التطور الكبيرة التي شهدها القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية، ما زالت تعطي مؤشراً إيجابياً عن ما ينتظره القطاع واستثماراته من تطورات إيجابية مؤمّلة بالتزامن مع ظهور ملامح الاستراتيجية الوطنية للإسكان ضمن برنامج التحوّل الوطني، وكذلك البرامج التي تعمل عليها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري لدعم هذا القطاع تنظيمياً وتمويلياً وشراكات للمطورين مع الوزارة برؤية وفرص جديدة.

امتلاك الفلل

من جانبه، أكد سعد العبدلي رئيس إدارة تمويل الأفراد بالبنك الأهلي أن المزايا التي يُقدمها تمويل الأهلي العقاري للزوار خلال فترة المعرض تشمل تمويل عقاري بمعدل ربح تنافسي للتمويل العقاري وموافقة مبدئية فورية، إضافة إلى حلول استثنائية وفريدة صُمّمت لتلائم كافة احتياجات العملاء بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كخاصية 2 في 1 وتمويل مصاريف الدلالة وتمويل نقدي بضمان عقار، والتمويل الإضافي لصندوق التنمية العقاري، وتمويل التضامن، كما تتيح مزايا تمويل الأهلي العقاري حصول العميل على مبلغ تمويل يصل إلى 7 ملايين ريال ومدة سداد تصل إلى 30 سنة بمعدل ربح سنوي تنافسي طوال مدة السداد.

وقدم البنك الأهلي الدعوة لكافة عملائه وأفراد المجتمع الباحثين عن فرص لامتلاك فيلا، وحدات سكنية أو شقق، عمارة عائلية أو قطعة أرض لزيارة جناح البنك المشارك في معرض ريستاتكس الرياض خلال أيام المعرض للمساهمة في خدمتهم بأفضل نُظم التمويل والسداد.

الجدير بالذكر حصل البنك الأهلي مؤخراً على جائزة "أفضل برنامج تمويل عقاري للأفراد بمنطقة مكة المكرمة لعام 2015" والتي قدمها ملتقى جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتكس جدة 2016" وذلك لتحقيقه أعلى حجم مبيعات بمنطقة مكة خلال العام الماضي، إضافة إلى قدرته على تقديم حلول تمويلية متميزة.