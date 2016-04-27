"المزايا القابضة" تقفز بإيراداتها 67% للربع الأول

أعلنت شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع. عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2016، مؤكدة تحقيق أرباح صافية بواقع 22.6 مليون درهم خلال تلك الفترة، مقارنة بـ20.8 مليون درهم عن الفترة ذاتها من العام 2015، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% وبربحية سهم بلغت 3.65 فلس مقارنة بـ3.37 في الربع الأول من العام 2015.

وقال رئيس مجلس الإدارة رشيد النفيسي عقب اجتماع مجلس الادارة إن المزايا القابضة قد حققت قفزة جديدة خلال الربع الاول من العام 2016 في نتائجها المالية بفضل استراتيجيتها الحصيفة ورؤيتها الشاملة التي تضمنت أهدافاً ذكية مرتبطة بجدول مالي وزمني استطاعت أن تعمل على تطبيقه بشكل متقن ودقيق.

ونتج عن هذا العمل بحسب النفيسي تعزيز عمليات البيع والتأجير والتسليم مما أدى إلى زيادة في إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 66.9 % والتي بلغت قيمتها 194.34 مليون درهم بنهاية الربع الأول من 2016 مقارنة بـ116.47 مليون درهم عن الفترة ذاتها من 2015، مؤكداً أن القفزة الكبيرة في الإيرادات جاءت كنتيجة مباشرة لعمليات التسويق المدروسة والمبيعات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي قفزت بنسبة 75.6% وبواقع 172.22 مليون درهم مقارنة بـ98.10 مليون للفترة نفسها من العام السابق، فيما قفزت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 19.7% وبواقع 21.33 مليون درهم مقارنة بـ17.81 مليون درهم في العام السابق.

مشاريع مدرة للدخل

وفي تعقيبه على نتائج الانشطة التشغيلية للشركة قال النفيسي إن الشركة واصلت تحقيق نسب إشغال عالية في مشاريعها المدرة للدخل على غرار مشروع سكاي جاردنز في مركز دبي المالي العالمي، ومشروع أبراج المزايا في قلب عاصمة دولة الكويت، علاوة على مشاريعها في عدد من دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ودبي، في حين حققت الشركة مبيعات كبيرة في عقاراتها المتاحة للبيع والتي من بينها بيع وتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن مشروع "كيوبوينت" في دبي، ومشروع "ريتيم اسطنبول" في تركيا.

وحول البيانات المالية للشركة خلال الربع الأول من العام 2016 قال النفيسي إن الشركة استطاعت أن تحافظ على نمو مضطرد في أدائها التشغيلي وأرباحها الصافية، وذلك في إطار أهدافها الذكية المرسومة بعناية، حيث استعرض بقية البيانات المالية للشركة عن الربع الاول من العام 2016 مؤكداً أن إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الاول بلغت 2,941.4 مليون درهم مقارنة بـ3,173.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2015، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع الاول من 2016 نحو 1,354.3 مليون درهم مقارنة بـ 1,291.2 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام 2015، وبنسبة زيادة بلغت 4.9%.

إجمالي المطلوبات

ومن جهة أخرى، أشار النفيسي إلى أن إجمالي المطلوبات قصيرة المدى قد انخفضت إلى 1,587.03 مليون درهم مقارنة بـ 1,882.54 مليون درهم خلال العام 2015، وبنسبة إنخفاض بلغت 15.7%، والذي تحقق بشكل رئيسي نتيجة تحويل قروض الشركة إلى متوسطة وطويلة المدى، كما أن بعض المطلوبات قد تحولت إلى إيرادات نتيجة تحويل الدفعات المقدمة من العملاء إلى ايرادات بعد تسليمهم الوحدات السكنية.

وتطرق النفيسي إلى قروض الشركة، مشيراً إلى أن نجاح الشركة في العام 2015 في تحويل جميع قروضها إلى قروض إسلامية من شأنه أن يعزز من مسيرة الشركة في العام 2016 وذلك من خلال توظيف هذه التسهيلات في فرص استثمارية جديدة وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة.

وأضاف أن نجاح المزايا في الحصول على هذه التسهيلات إنما يعكس متانة الوضع المالي للشركة مقارنة بمثيلاتها من الشركات حيث تعد نسبة الاقتراض إلى أصول الشركة أقل من معدل النسب المعمول بها في السوق الكويتي في ظل قيام الشركة من خلال التسهيلات الجديدة بتحويل مجمل قروضها من قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل علاوة على تخفيض معدل تكلفة التمويل، الأمر الذي يعزز من ايرادات الشركة ويخفض من التزاماتها المالية الدورية.