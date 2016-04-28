"العنوان بوليفارد دبي".. معلم أنيق وعصري في قلب المدينة

بارتفاعه الشامخ الذي يصل إلى 368 متراً (1207.35 قدماً) محتضناً 72 طابقاً يستعد "العنوان بوليفارد دبي"، أكثر الفنادق الجديدة من العلامة التجارية "العنوان للفنادق والمنتجعات" ترقباً في المدينة، لاستقبال أول ضيوفه خلال العام الحالي. وتعمل "مجموعة إعمار للضيافة"، الشركة المحلية التي تمتلك ثلاث علامات تجارية مميزة للفنادق والشقق الفندقية، على توسعة محفظة علامتها الفاخرة "العنوان للفنادق والمنتجعات" عبر الكشف عن الفندق الجديد، الذي ينفرد بموقعه الاستثنائي في "وسط مدينة دبي"، قلب العالم الحاضر.

وينفرد "العنوان بوليفارد دبي" بكونه منتجعاً عصرياً في قلب المدينة، وهو ثاني أطول مباني "وسط مدينة دبي"، الممتد على مساحة 500 فدان، بعد "برج خليفة"، المعلَم الدولي الشهير. ويحتل مبنى الفندق المرتبة الثالثة والثلاثين بين أطول المباني في العالم على الإطلاق.

ويمتاز الفندق بتصميمه المعماري منحني الأضلاع ويحفل باللمسات الهندسية الأنيقة التي أصبحت من أبرز معالم جميع فنادق "العنوان"، مؤكداً مكانة "مجموعة إعمار للضيافة" وقدراتها الاستثنائية في مجال إدارة المشاريع متعددة الاستخدامات. وسيحتضن البرج فندق "العنوان بوليفارد دبي" إضافةً إلى "العنوان رزيدنسز بوليفارد دبي" الذي يضم نخبة من أرقى الشقق الفندقية للعلامة التجارية.

وخلال حدث خاص للتعريف بأبرز ملامح المشروع الجديد قال باسكال دوبوي، مدير عام "العنوان بوليفارد دبي": "يعتبر ’وسط مدينة دبي‘ أحد أرقى الوجهات في المدينة ويساهم بدور جوهري في دعم نمو قطاعات السياحة وتجارة التجزئة والضيافة في دبي. واستقطب ’وسط مدينة دبي‘ خلال العام الماضي ما يزيد على مليون زائر، مرسخاً مكانته كخيار مفضل للإقامة الفندقية بالنسبة لسكان المدينة وزوارها، سواء للإقامات الطويلة أو القصيرة، بفضل ما يقدمه من مرافق عالمية متكاملة يسهل الوصول إليها في مختلف أرجائه".

وأضاف: "يقدم مشروع ’العنوان بوليفارد دبي‘ و’العنوان رزيدنسز بوليفارد دبي‘ قيمة استثنائية بفضل تصاميمه المعمارية المذهلة وموقعه الرائع وتقديمه لطيف متكامل من أفضل الخدمات. وتبرز في المشروع الجديد جماليات التصاميم الهندسية الكلاسيكية، مقدماً لضيوفه في الوقت ذاته أجواء المنتجعات الفاخرة ضمن المدينة، مع سهولة الوصول إلى أبرز المعالم التي تحتضنها دبي. ونحن على ثقة بأن ’العنوان بوليفارد دبي‘ سيصبح وجهة مفضلة للعائلات والزوار من رجال الأعمال على حد سواء".

موقع مثالي في قلب دبي

يمثل الموقع المركزي لفندق "العنوان بوليفارد دبي" على مسافة 20 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي عنصر جذب رئيسي للزوار لأغراض العمل أو الترفيه، حيث يمكنهم الوصول من الفندق مباشرة إلى "دبي مول" ومختلف المطاعم والمقاهي الراقية في "بوليفارد محمد بن راشد" إضافة إلى "دبي أوبرا"، مسرح الفنون الأدائية والوجهة العالمية متعددة الأغراض والمزمع افتتاحها قريباً في "وسط مدينة دبي".

وبالنسبة للضيوف من رجال الأعمال، فسيكونون على مقربة من مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي الدولي للمؤتمرات، ويمكن الوصول إلى الفندق بسهولة من شارع الشيخ زايد أو عبر "مترو دبي". كما يرتبط "العنوان بوليفارد دبي" عبر ممر مكيّف بمحطة مترو "برج خليفة / دبي مول".

إطلالات ساحرة

تتمتع غرف الضيوف بإطلالات رائعة على "برج خليفة" و"دبي فاونتن" وبحر العرب، ويضم "العنوان بوليفارد دبي" 196 غرفة فسيحة، تتضمن 116 غرفة "ديلوكس" واسعة و44 غرفة من فئة "ديلوكس كلوب" و 28 جناحاً بغرفة نوم واحدة و7 أجنحة بغرفتي نوم إضافةً إلى الجناح الرئاسي الفاخر. وهنالك عدد كبير من الغرف المتصلة ببعضها البعض والتي تضم أسرّة متلاصقة لضمان توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات للعائلات.

ويقدم "العنوان رزيدنسز بوليفارد دبي" خياراً استثمارياً لا يضاهى للعملاء، وحقق بالفعل نجاحاً استثنائياً عند إطلاق مشاريعه. ويضم المشروع 530 شقة فندقية بما في ذلك شقق الدوبلكس واثنين من شقق الـ"بنتهاوس" بتصاميم مختلفة للتوزيع الداخلي بما في ذلك "سكاي رزيدنسز" الواقعة في الطوابق العليا للبرج. وتضمن الشقق الفندقية للضيوف الراغبين بالإقامة لفترة قصيرة إمكانية الاستفادة من كافة المرافق التي يحتضنها الفندق.

معلم عصري بمزايا متنوعة

يوفر "العنوان بوليفارد دبي" لضيوفه العديد من المزايا والمرافق التي تلبي كافة متطلبات الحياة العصرية الراقية، وخاصة في ما يتعلق بالصحة والاسترخاء. ويقدم منتجع السبا الصحي في الفندق للضيوف علاجات فاخرة وخيارات متنوعة للعناية بالبشرة. ويمتد المنتجع والمركز الصحي على طابق كامل بمساحة 700 متر مربع، مع حوض للسباحة، و10 غرف منفردة للعلاجات، وجناح للأزواج، وحوض صحي خاص.

وهنالك أيضاً مرافق أخرى تشمل ردهات الاسترخاء، وباقات العلاج والتخلص من السموم، ومركز اللياقة البدنية المجهز بمجموعة متنوعة من المعدات، علاوةً على غرف تبديل الملابس المنفصلة للرجال والنساء. ويضم المنتجع أيضاً مسبحاً عائلياً مع بركة خاصة للأطفال، إضافة إلى حوض السباحة للكبار.

ويعد نادي الأطفال في "العنوان بوليفارد دبي" مركزاً حصرياً يقدم رعاية شاملة للصغار من سن 3 إلى 12 عاماً عبر أنشطة متنوعة تشمل الفنون والحرف والألعاب وقراءة القصص واليوجا والتمارين الرياضية، بإدارة فريق متخصص بالإشراف على الأطفال وتقديم البرامج التفاعلية، الترفيهية والتعليمية، المناسبة لهم.

المطاعم الفاخرة

سيضم "العنوان بوليفارد دبي" مجموعة مميزة من المطاعم التي تقدم مأكولات عالمية بإشراف نخبة من ألمع الطهاة. ويضفي التصميم الداخلي طابعاً خاصاً مفعماً بالحيوية، مع مرافق متكاملة للمأدبات وقاعة خاصة مجهزة لاستقبال ما يصل إلى 240 ضيفاً، جلوساً.

وخير مثال على وجهات الفعاليات المميزة التي يحتضنها "العنوان بوليفارد دبي" هنالك "ردهة النادي" التي تعتبر خياراً مثالياً للقاءات الاجتماعية في أجواء أنيقة، مع تشكيلة متنوعة من المقبلات والمشروبات الفاخرة. أما "ذا روف توب"، الردهة الواقعة في الطابقين 70 و71، فستكون أحدث وجهات الحياة العصرية الراقية في المدينة مع تجربة استثنائية لتناول العشاء وسط إطلالات ساحرة على أرجاء المدينة. كما سيجري أيضاً إطلاق مطعم جديد بمفهوم مميز يقدم أشهى المأكولات العالمية بأساليب متنوعة.

الخيار الأول للفعاليات

ينفرد "العنوان بوليفارد دبي" بتوفير مرافق لا تضاهى في فخامتها للمؤتمرات والاجتماعات ستكون مجهزة بأحدث الحلول التقنية التي تضمن للزوار أعلى مستويات المرونة في إعداد فعاليات الأعمال والترفيه. ولفعاليات الحياة العصرية، يقدم الفندق مفهوم L’Atelier مع عروض حية يقدمها كبار الطهاة.

وتتميز مساحات الفعاليات في "العنوان بوليفارد دبي" بتصاميمها المبتكرة وديكوراتها الأنيقة التي تتكامل مع خدمات شاملة في أجواء مثالية تجعل منها الخيار الأول لعقد الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى.

ويتضمن الفندق قاعة متعددة الأغراض تتسع لـ80 شخصاً، إضافة إلى غرف الاجتماعات وقاعة المؤتمرات الحديثة، ليكون "العنوان بوليفارد دبي" مجهزاً لتلبية كافة متطلبات الضيوف من رجال الأعمال والسياح، والعملاء الراغبين بتنظيم أرقى الفعاليات. ويتضمن الفندق وجهات مثالية لقضاء أوقات الفراغ، مثل غرفة المطالعة التي تحاكي أجواء المكتبات الأنيقة مع الرفوف الجدارية المحملة بالكتب حول الفن والطعام والهندسة المعمارية والتصميم والثقافة. كما يمكن للضيوف تذوق مشروبات فاخرة في المكتبة أو قاعة الترفيه أو قاعة الموسيقى.

ويمثل "العنوان بوليفارد دبي" إضافة مميزة إلى محفظة فنادق العلامة التجارية التي يجري تطويرها في دبي، والتي تستمر في تحقيق إنجازات مميزة تتمثل في مواظبتها على تسجيل معدلات إشغال متفوقة على ما هو سائد في القطاع.