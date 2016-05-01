اعتماد مخططات الأراضي بالسعودية إلكترونيا خلال 60 يوما

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية آلية جديدة لاعتماد مخططات الأراضي إلكترونياً خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو مكاتبات للأمانات والمكاتب الاستشارية وتهدف إلى زيادة المعروض من قطع الأراضي السكنية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الآلية الجديدة تم تصميمها واعتمادها على ضوء ما تم رصده من صعوبات ومعوقات في اعتماد مخططات الأراضي خلال ورش العمل التي عقدت خصيصاً لهذا الغرض.

وأكدت الوزارة أن الآلية الجديدة لاعتماد المخططات تمكن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية موقع المخطط بما ينسجم مع كافة الأنظمة والتعليمات وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان وكافة الجهات الحكومية الخدمية.

وتضمنت الآلية الإلكترونية إنشاء وحدة مركزية لاعتماد المخططات في كل أمانة تعنى باستكمال كافة إجراءات التخطيط والاعتماد دون أي مكاتبات لإدارات أو جهات آخرى، إضافة إلى إنشاء نظام آلي يربط المكاتب الاستشارية بالوحدة المركزية بحيث تتم أعمال دراسة طلب الاعتماد واستيفاء جميع الملاحظات إلكترونياً عبر الأمانة والمكتب الاستشاري.

ويحقق هذا النظام متابعة الوزارة إشرافياً لإنجاز اعتماد المخططات كما يختزل الوقت والجهد من خلال استخدام نظام "GiS " في دراسة مواقع المخططات المطلوب اعتمادها واستكمال إجراءات الاعتماد.