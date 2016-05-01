نمو أرباح إعمار الفصلية 17% لـ1.2 مليار درهم

أعلنت شركة التطوير العقاري العالمية "إعمار العقارية ش.م.ع" تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.205 مليار درهم (328 مليون دولار) خلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من عام 2016، بنمو قدره 17% مقارنة بصافي الأرباح المسجّل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والذي بلغ 1.026 مليار درهم (279 مليون دولار).

وأعلنت "إعمار" توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس مال الشركة عن عام 2015، أي ما يعادل 1.074 مليار درهم (292 مليون دولار). ووصلت إيرادات "إعمار" خلال الربع الأول من 2016 إلى 3.529 مليار درهم (961 مليون دولار) بنمو نسبته 17% مقارنة بإيرادات الربع الأول من 2015 والبالغة 3.024 مليار درهم (823 مليون دولار).

ووصلت الإيرادات المستمرة من أعمال الشركة في قطاعي مراكز التسوّق والضيافة خلال الربع الأول من 2016 إلى 1.555 مليار درهم (423 مليون دولار)، أي ما نسبته 44% من إجمالي الإيرادات.

ومع الأداء القوي للشركة في السوق المصرية تحديداً من ضمن أسواق أخرى، حققت أعمال "إعمار" في الأسواق العالمية إيرادات بقيمة 499 مليون درهم (136 مليون دولار)، بنمو وقدره 44% مقارنةً بإيرادات الربع الأول من عام 2015، أي ما يعادل 14% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "تعتبر النتائج المسجّلة خلال الربع الأول من العام مؤشراً بارزاً على النمو الذي حققناه ضمن قطاعات أعمالنا الثلاثة الرئيسية خلال هذه الفترة. واكتسبت المبيعات العقارية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية زخماً ملحوظاً، الأمر الذي يعبّر عن مدى تميّز ’إعمار‘ في قدرتها على توفير العقارات المناسبة لتطلعات المستثمرين، وضمن أرقى المواقع في المدينة".

وأضاف العبار: "نحن ماضون قدماً في تعزيز هذا التوجه الإيجابي عبر تطوير مشاريع راقية في مواقع استثنائية، ولا سيما في دبي، التزاماً برؤى القيادة نحو ترسيخ مكانة دبي كرائدة عالمياً في كافة القطاعات، ودعم الاستعدادات المستمرة لاستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي.

وقال العبار: "يتجلى التزامنا هذا في الكشف عن البرج الجديد في ’خور دبي‘ إضافة إلى الافتتاح المرتقب لمشروع ’دبي أوبرا‘ في وسط مدينة دبي هذا العام. ونحن على ثقة بدور هذين المشروعين الكبيرين في استقطاب اهتمام المستثمرين والزوار على حد سواء".

واختتم العبار قائلاً: "نستعد أيضاً لإطلاق المنطقة التجارية الجديدة في مشروع ’خور دبي‘ إضافة إلى توسعة ’دبي مول‘ بالتزامن مع إطلاق 35 مشروعاً جديداً من الفنادق والشقق الفندقية في دبي والأسواق العالمية. ونحن على ثقة بأن الإيرادات المستمرة من هذه الأصول سيكون لها دور بارز في تحقيق قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل".