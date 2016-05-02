"الإسكان" تجهز 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم

أعلنت وزارة الإسكان السعودية جاهزية 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم، تشمل شققاً، وأراضٍ، وفللاً، إضافة إلى حلول تمويلية تلبّي حاجة المواطنين، موزعة على 100 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة.

وتستهدف المستحقين ممن تقدّموا عبر بوابة الدعم السكني، فيما ستنطلق عمليات التخصيص ابتداء من شهر شعبان المقبل، وتتواصل على مدى عام كامل بمتوسط تخصيص يصل إلى نحو 8 آلاف منتج سكني في كل شهر.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس، أن "جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقاً لقوائم المستحقين للدعم السكني"، مبيّنة أن هذا البرنامج يأتي "تماشياً مع الرؤية السعودية 2030، التي أكدت أهمية رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب".

ولفتت الوزارة إلى أن المتقدّم عبر بوابة "إسكان" سيمرّ في مراحل أساسية للحصول على منتج الدعم السكني، وتبدأ بمرحلة الطلب والتسجيل، وذلك من طريق "إسكان"، تليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه.

وتبدأ مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب من طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ثم يتم تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية على المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب.