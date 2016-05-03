بالصور.. فلل عائمة في دبي بـ 12 مليون درهم

كشفت شركة "كليندينست" المطور لمشروع "قلب أوروبا" في دبي، أمس الاثنين، الستار عن الإصدار الراقي والفخم للفلل العائمة التي تحمل توقيع "سيغنيتشر إديشن"، بمواصفات فخمة وتقنيات ذكية، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

واستلهم النموذج الجديد من الثقافة وأسلوب الحياة الإماراتية والتصاميم الأوروبية البارزة.

ونقلت الصحيفة عن جوزيف كلينديـنست رئيس مــشروع "قلب أوروبا" قوله إن الفيللا العائمة ذات الإصدار "سيغنيتشر إديشن" تتألف من أربع غرف نوم تتصف بمرونة الاستخدام، وتتسع لثمانية بالغين وثمانية أطفال، إذ يمكن معها تكييف كل طابق ليناسب الاحتياجات الفردية حسب الطلب.

ويمكن أيضاً تخصيص كل وحدة لضمان أقصى درجات الخصوصية بواسطة الإحاطة الكاملة للمناطق الخارجية في الطابق البحري والطابق العلوي. وعندما لا تكون مغلقة، يمكن أن تستخدم هذه المناطق الخارجية للترفيه في الهواء الطلق على مدار العام، وذلك بفضل إدخال تكنولوجيا مبتكرة للتحكم بدرجة الحرارة والتكييف.

وأضاف جوزيف أن كل فيللا عائمة من "سيغنيتشر إديشن" تمتد على مساحة 4004 أقدام مربعة عبر ثلاثة طوابق، وتتوفر على أحدث تقنيات المنازل الذكية.

وتشمل الغرف الرئيسية مجلساً وغرفة نوم في الطابق العلوي مفتوحي السقف، وغرفة معيشة وغرفة نوم في المستوى الأول. ويضم الطابق المائي حماماً للسيدات تحت الماء، وغرفة نوم تحت الماء، وغرفة مرجان ترفيهية وغرفة نوم - مرجان للضيوف.

وخلال النهار يمكن استخدام جميع الغرف لخدمة أغراض مختلفة، وفي الليل يمكن تحويلها إلى أماكن فاخرة للنوم.

ويضم الطابق ذو المظهر المذهل تحت الماء غرفتي نوم تحت الماء مع حمامات داخلية وإطلالة خلابة على الشعب المرجانية المحيطة والحياة البحرية من غرفة النوم الرئيسية، وتمتد أماكن المعيشة في الطابق تحت مستوى الماء وحده على مساحة 861 قدماً مربعة، وتزيد مساحة الحديقة المرجانية عن 600 قدم مربعة.

ويتيح "سيغنيتشر إديشن" للمالكين فرصة تصميم الفلل البحرية العائمة الخاصة بهم حسب ذوقهم وأسلوبهم الشخصي. ويمكن للمشتري الاختيار من بين مجموعة متنوعة من مختلف التشطيبات عالية الجودة بدءاً من الأرضيات والمطابخ وحتى الحمامات، والتصميم الداخلي والمفروشات الناعمة التي سيتم تفصيلها حسب الذوق.

ووفقاً للشركة، هناك 40 وحدة من الفلل البحرية العائمة "سيغنيتشر إديشن" التي تم تصميمها وهندستها وإنشاؤها في الإمارات، وهي قيد الإنتاج حالياً وستعرض للبيع مقابل 12 مليون درهم. وقد حددت الشركة فترة الإنجاز التقديرية للمرحلة الأولى في أكتوبر 2016.