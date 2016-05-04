"آبار العقارية" تضيف 6 آلاف وحدة سكنية لسوق أبوظبي

تضم محفظة شركة آبار العقارية، المملوكة لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك"، نحو 6 آلاف وحدة سكنية، تم تسليمها وقيد الإنجاز أو التصميم، بحسب سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة شركة آبار للاستثمار، العضو المنتدب لـ"آيبيك".

وقال المزروعي لصحيفة "الاتحاد"، خلال جولة بمشاريع «آبار العقارية» في أبوظبي، إن محفظة الشركة تضم كذلك ساحات مكتبية وفندقية وتجارية متنوعة بمختلف مناطق أبوظبي، مؤكداً تركيز الشركة على تقديم وحدات متميزة من حيث النوعية والموقع والجودة، فضلاً عن تنافسية الأسعار.

وذكر أن "آبار العقارية" تباشر خلال العام الحالي تسليم عدد من المشاريع بمناطق الريم، وشاطئ الراحة، وكورنيش أبوظبي.

وأضاف أن "آبار" تمتلك عدداً كبيراً من الأراضي المزمع تطويرها خلال الفترة المقبلة، حيث تمتلك الشركة نحو 8 قطع أراضٍ بجزيرة الريم، تم تطوير قطعتين، فيما يتبقى 6 قطع قيد التصميم، فضلاً عن امتلاكها 8 قطع أراضٍ كذلك في منطقة شاطئ الراحة، من بينها جزيرة السيف، التي ستكون معلماً مميزاً في شاطئ الراحة، وستضم فللا وبنايات، وهي عبارة عن جزيرة صغيرة أمام شاطئ راحة ستضم مشروعاً متكاملاً.

وأوضح المزروعي أن "آبار العقارية" تهتم في تطوير مشاريعها ببناء علاقة طويلة المدى مع العملاء والمشترين، عبر استمرار التواصل بعد إنجاز وتسليم المشروع.

وأكد أن مجلس إدارة شركة آبار حريص على توفير مستوى عالٍ من الجودة والخدمات الفاخرة بمختلف مشاريع الشركة، موضحاً أنه رغم حرص الشركة على إنجاز مشاريعها كافة في الوقت المحدد، إلا أن الوصول لمستوى الجودة المحدد قد يدفع فريق العمل لتأخير الإنجاز بعض الوقت، لضمان مستوى التميز المطلوب.

وأشار المزروعي إلى استفادة الشركة من تراجع أسعار مواد البناء مؤخراً مقارنة بفترة الطفرة العقارية، لتقديم مزيد من الخدمات المميزة بالمشاريع، وبأسعار تنافسية، مؤكداً حرص "آبار" على إطلاق المبيعات مع إنجاز المشاريع وتسليمها، ما يسهم في كسب المزيد من ثقة المستثمرين، مقارنة بالمشاريع الأخري التي تباع على الخريطة.

وأكد أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد حالة من الاستقرار والنمو المتوازن خلال الفترة الحالية، موضحاً أن اقتصاد الإمارات يتميز بالتنوع، ما يجعل تأثر الاقتصاد المحلي بتداعيات تراجع أسعار النفط أقل من معظم الدول.

وقال إن الخطة الاستراتيجية للإمارات تقوم على الاستثمار طويل المدى، مؤكداً أهمية تركيز الدولة على الشراكة القوية مع القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد اهتمام "آبار" بتنوع مشاريعها العقارية، لتشمل الوحدات السكنية والفندقية والشقق المفروشة والمساحات المكتبية والتجارية، فضلاً عن التوسع بسوق دبي، بخلاف بعض المشاريع الخارجية بدول عدة مثل المغرب والأردن وأماكن أخرى.

وقال المزروعي، إن "آبار العقارية" تركز على دعم رؤية أبوظبي 2030 من خلال المساهمة في النمو الاقتصادي للإمارة على المدى الطويل، وتطوير الشراكات التعاونية مع غيرها من شركات العقارات المحلية.

وتلتزم شركة "آبار العقارية" بالسعي لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري للعاصمة، مع إدراك الحاجة لإيجاد سوق عقاري مستدام من خلال حلول طويلة الأجل تشمل بناء مجمعات سكنية متكاملة متعددة الأغراض.