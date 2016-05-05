السعودية نحو إشراك المهندسين المحليين في بناء المساكن

أكد وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، أهمية إيجاد الآليات لإشراك المهندسين السعوديين في الإشراف على بناء المساكن، بتكاليف معقولة وجودة عالية، في ظل استحواذ البناء الفردي وعدم الاستعانة بالناحية الهندسية، ما سبّب ضعفاً وهدراً في البناء.

وأشار إلى ضرورة إقامة المسابقة المعمارية لتصميم مساكن تلبي حاجة المواطن السعودي في مختلف البيئات، مبيناً أن وزارة الإسكان تأمل في أن تثمر هذه الشراكة عن أعمال متميزة، وأن تصل إلى مستوى الطموح والتطلعات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي لإدارة المشاريع تحت شعار "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الإسكان أمس الأربعاء في الرياض، بحضور أكثر من 350 مهندسا ومهندسة.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تولي موضوع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص عناية فائقة من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وفق محورين هامين هما تمكين الطلب ودعم العرض، موضحاً أن هيئة المهندسين لديها من الكفاءات ما يجعل وزراة الإسكان تعول عليها في تقديم خدمات هندسية تتميز بالجودة والقوة والأداء العالي، وذلك من خلال رفع كفاءة أعضاء الهيئة البالغ عددهم قرابة 30 ألف مهندس، حيث سيكون لهم دور بارز ومهم في عملية التنمية، خاصة في إيجاد آليات وحلول وتقنيات بناء تحد من الكلفة العالية وتسهم كذلك في رفع الجودة.