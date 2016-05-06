ثلث المشاريع الكبرى بالشرق الأوسط.. في الإمارات

استحوذت الإمارات على ثلاثة من أكبر 10 مشاريع إنشائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر أبريل المنصرم، أي الثلث تلك المشاريع، وفق رصد أجراه موقع "كونستركشن وييك أونلاين"، نقلته صحيفة "البيان".

وفي أبريل، منحت شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي عقدا بقيمة 1.25 مليار درهم لشركة مشتركة بين سان خوسيه للمقاولات وبيفوت للهندسة والمقاولات العامة من أجل إنشاء ممشى السعديات.

وحصلت شركة دانوب للتطوير العقاري في دبي على عقد بقيمة 185 مليون درهم لتطوير مشروع جليتز 3 في مدينة دبي للاستوديوهات، بينما وقع مركز الشارقة للاستثمار خلال الشهر نفسه، عقدا بقيمة 126.5 مليون درهم مع شركة سكان الكتروميكانيكال للمقاولات، من أجل تركيب محطة طاقة على مساحة 2.9 مليون متر مربع في العرقوب بالقرب من مطار الشارقة الدولي.

فيما توزعت بقية المشاريع العشرة الكبرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين سلطنة عمان والسعودية ومصر.