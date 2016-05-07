130 مليار درهم قيمة أسهم شركات العقار في الإمارات

رغم الأداء المتذبذب الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية والانخفاض الملحوظ الذي سجل بالقيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المتداولة بالأسواق خلال جلسات الأسبوعين الماضيين، إلا أن القطاع العقاري في سوقي دبي وأبوظبي واصل أداءه القوي خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بحسب صحيفة البيان.

وتمكن من تحقيق نمو جيد مما رفع القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة بالقطاع بنهاية جلسات الأسبوع الماضي إلى 130.56 مليار درهم مقابل 121.41 مليار درهم بنهاية عام 2015 بمكاسب خلال العام الحالي بلغت 9.15 مليارات درهم بنمو كبير في حوالي 90 جلسة تداول نفذت في الشهور الأربعة الماضية والأسبوع الأول من شهر مايو الجاري بلغ 7.54 %.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع فقد ارتفعت حصة القطاع العقاري إلى ما نسبته 18.01 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية بنهاية جلسات الأسبوع الماضي التي بلغت 72401 مليار درهم مقابل حصة بلغت 17.5 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالأسواق بنهاية جلسات العام الماضي التي بلغت 693.89 مليار درهم.

وسجل قطاع العقار انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمته 8.8 مليارات درهم بنسبة تراجع أسبوعية بلغت 6.31 % منخفضا من 139.36 مليار درهم بنهاية جلسة الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي حيث كانت حصته 18.59 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بأسواق الأسهم المحلية التي كانت 749.85 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتوزيع القيمة السوقية لأسهم قطاع العقارات بنهاية جلسات الفترة المنقضية من العام الحالي أظهر التحليل أن القيمة السوقية لأسهم شركة إعمار العقارية ارتفعت إلى 42.14 مليار درهم مقابل 38.24 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع 3.9 مليارات درهم ومكاسب خلال الفترة المنقضية من عام 2016 بلغت 10.2 %.