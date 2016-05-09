تسليم 12 مشروعاً عقارياً في عجمان العام الحالي

شهد العام 2016 تسليم 12 مشروعاً عقارياً في المناطق المخصصة للتملك الحر في إمارة عجمان.

وذكر تقرير صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري في عجمان أن مشاريع النعيمية C، وسيتي تاورز، A-B-C، وتضم عشرة مشاريع للمطور العقاري "المؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية" جارٍ العمل على تسليمها خلال هذا العام، موضحة أن أبراج بحيرات الجنة "بارادايس ليك تاورز" (B07 وB08) لشركة سويت هومز و200 فيلا سكنية ينتظر تسليمها قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح التقرير أن المشاريع العقارية المذكورة والمخصصة للتملك الحر تضم أكثر من 3 آلاف وحدة عقارية، في حين أن عدد المشاريع العقارية التي تم تسليمها العام الماضي بلغ سبعة مشاريع عقارية مخصصة للتملك الحر.

ونوه التقرير بأن عدد التصرفات، بما فيها التسجيل المبدئي وإصدار ملكية جديدة والنقل والرهن بلغ أكثر من 1100 منها أكثر من 568 معاملة تسجيل مبدئي تم إنجازها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، فيما بلغ إجمالي معاملات التسجيل المبدئي للعام الماضي 1500 معاملة.

وأشار إلى أن إجمالي المعاملات التي أنجزتها المؤسسة عام 2015 بلغ أكثر من 3462 معاملة عقارية، وأن ما تم إنجازه عام 2014 قد بلغ 3339 معاملة، وتوقع زيادة عدد التعاملات العقارية خلال هذا العام بنسبة تتراوح بين 20% و25%.

وقال التقرير إن قيمة التصرفات على الوحدات العقارية الواقعة في مشاريع التملك الحر في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 140 مليون درهم.

بينما بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 98 مليون بنسبة زيادة تصل إلى 38%، مقابل 92 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام 2014.

وذكر أن المؤسسة انتهت من تأسيس جمعيات الملاك لتسعة مشاريع، منها الراشدية وفالكون وهورايزون والخور والنعيمية والكورنيش وجاردن سيتي وعجمان ون وبرج لافندر.