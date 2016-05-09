تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية وعقوبات المخالفين

ربما لم يكن الإعلان عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء في السعودية بالأمر الجديد، ولكن تفاصيل هذا القرار وتفاصيل الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني هو الجديد الذي حمله ما أعلنته وزارة الإسكان السعودية على تويتر.

ويشمل فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وبحسب "الإسكان" فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ولا يخل ذلك من سداد الرسم المستحق.

والأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني.

وبحسب وزارة الإسكان فإن حدود النطاق العمراني هي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

والخدمات العامة هي الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.