"الإسكان السعودية" تطرح برنامجاً لمحاربة البناء الرديء

تتجه وزارة الإسكان السعودية نحو محاصرة البناء ذي المواصفات الرديئة بعد أن استحوذ البناء الفردي على 90% من المنتجات السكنية في المملكة.

وكشف مستشار وزير الإسكان بندر العبدالكريم لصحيفة "الجزيرة" أن الوزارة وضعت برنامجاً يتحقق من جودة المساكن، عبر وضع معايير تعريفية للجودة، مبيناً أن الوزارة ستوفر إشرافاً كاملاً من جهة متخصصة على تطبيق الجودة الخاصة بالسكن، ومن المتوقع إنهاء هذا البرنامج خلال مدة تتراوح ما بين 3 و4 أشهر.

وتعتزم الوزارة محاصرة "البناء التجاري" الذي يفرز مساكن ذات جودة رديئة، إذ تعمل على وضع منظومة معايير وآلية محددة للتحقق من الجودة، سواءً على المشاريع المنفذة على أراضي الوزارة أو على أراضي القطاع الخاص.

وكان وزير الإسكان قد أعلن الأسبوع الجاري أن المنتجات السكنية الحالية تنقصها الجودة من الناحية الهندسية، مؤكداً أهمية إيجاد آليات لإشراك المهندسين السعوديين في الإشراف على بناء المساكن في ظل استحواذ البناء الفردي، ما سبّب ضعفاً وهدراً في مجال البناء.