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تعرف على الجديد في لائحة رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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قالت وزارة الإسكان السعودية إن اللائحة التنفيذية للأراضي البيضاء التي ستصدر قريباً ستتضمن عدة أمور، من بينها البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، ومعايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم، بالإضافة إلى المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.

وأضافت أن اللائحة ستتضمن أيضا الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه، آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها، ومعايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها.

وذكرت وزارة الإسكان في حسابها على تويتر أن اللائحة ستشمل قواعد وإجراءات تحصيل الرسم وتحديد الجهات المخولة بتحصيله، وآليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

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