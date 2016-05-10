"نخيل" تعرض مشاريع في لندن بـ660 مليون جنيه إسترليني

تشارك شركة "نخيل" الإماراتية، في "معرض دبي العقاري" الذي ستنطلق فعالياته هذا الأسبوع في مركز أولمبيا للمعارض بلندن، وتعرض مشاريع عقارية بقيمة 660 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 3.5 مليار درهم، حيث تهدف من خلال مشاركتها تعزيز الاستثمارات البريطانية في دبي.

وبصفتها الراعي البلاتيني وأكبر مطور عقاري مشارك في المعرض، ستسلط "نخيل" الضوء على الفرص الاستثمارية التي لا تضاهى والمتوفرة في مدينة دبي – والتي يعتبرها الكثير من البريطانيون بلدهم الثاني – وذلك من خلال عرضها تقريباً 1.200 وحدة سكنية وأراضي في "نخلة جميرا" المشهورة عالمياً وفي مواقع أخرى في أنحاء دبي. وبأسعار تبدأ من 273.000 جنيه إسترليني أو ما يعادل 1.45 مليون درهم.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة نخيل "يعتبر معرض دبي العقاري فرصة لعرض مشاريعنا للمستثمرين البريطانيين والذين يحتلون المرتبة الثالثة من بين أكبر مجموعات المستثمرين لدينا من خارج منطقة الشرق الأوسط. حيث تشمل قاعدة بيانات عملائنا أكثر من 2,500 عميل من بريطانيا من الذي استثمروا تقريباً مليار جنيه إسترليني في 3.300 من عقاراتنا لحد الآن."

"معالم دبي الشهيرة على مستوى العالم، ونمط الحياة الراقي كلاهما لا يحتاج فعلياً إلى مقدمة للبريطانيين. حيث إن أكثر من 100 ألف شخص بريطاني يعيشون في دبي، كما أنه من المتوقع أن يزورها هذا العام ما يقرب من مليون زائر إما بغرض السياحة أو للتجارة والأعمال بالإضافة إلى 4 آلاف من الشركات البريطانية والمؤسسات التعليمية العاملة في دبي. لقد حظي الآلاف من البريطانيين بفرصة الاستثمار في القطاع العقاري ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي، في حين هنالك الكثير قد لا يدركون بالفعل العوائد المجزية والمستدامة التي يمكن أن يجنوها من خلال شرائهم للعقارات".

تشمل قائمة المشاريع التي ستعرضها "نخيل" والمتوفرة للبيع، شققا فخمة وشاهقة ووحدات راقية بإطلالة بحرية في "نخلة جميرا"، ومجموعة واسعة من الفلل ومنازل "تاون هاوس" العصرية في بعض المشاريع، بما في ذلك "جزر جميرا"، و"جميرا بارك"، و"الفرجان"، و"قرية ورسان"، حيث إن بعضها بالفعل تم إنجازها وهي جاهزة للانتقال إليها، والأخرى هي في مراحل متقدمة من البناء، والتي من المقرر الانتهاء منها العام الجاري.

كما توفر "نخيل" أيضاً فرصاً استثمارية حصرية لقطع أراض متعددة الاستخدامات في مشاريعها الرئيسية المختلفة في دبي.

وأوضح كاظم: "مدينة دبي، التي تملك مطاراً لقب بأكثر المطارات ازدحاماً في العالم، وهي المدينة المستضيفة لمعرض إكسبو 2020، وتعتبر نقطة هامة للسياحة وبشكل متزايد، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول عام 2030 ليصل إلى 5 ملايين نسمة، كل ذلك سيوفر فرصاً جديدة لا حصر لها للمستثمرين من الذين يريدون أن يكونوا جزءاً من مستقبل المدينة الرائع.

يذكر أن "معرض دبي العقاري" سيقام في مركز أولمبيا للمعارض بلندن خلال الفترة 13-15 مايو الجاري.