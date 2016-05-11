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إطلاق الشبكة الإلكترونية للإيجار بالسعودية خلال 6 أشهر

المصدر: العربية.نت
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تقترب وزارة الإسكان السعودية من إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار، وذلك خلال الشهور الستة القادمة.

وستعمل هذه الشبكة الإلكترونية على تنظيم سوق الإيجارات من خلال منع التلاعب بأسعار الوحدات السكنية المؤجرة عبر وضع معايير دقيقة للإيجارات يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني بين صاحب الوحدة والمستأجر.

ويهدف المشروع إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين.

وسيوفر النظام خدمة السداد الإلكتروني، واعتماد عقد إيجار موّحد وسجل ائتماني للمستأجر للتنبؤ بحالة الانتظام في السداد.

كما تهدف الشبكة إلى تأمين مؤشرات اقتصادية، تساعد على معرفة أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المملكة.

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