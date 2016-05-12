وزير الإسكان: رسوم الأراضي البيضاء لم تعتمد بعد

قال وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل لصحيفة "عكاظ"، إنه لم يتم بعد اعتماد لائحة رسوم الأراضي البيضاء، موضحا أنها في المراحل الأخيرة بمجلس الوزراء.

من ناحية أخرى، لم ينف الحقيل أو يؤكد صحة ما تواتر من أخبار عن بنود اللائحة خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا إنه "لا يستطيع أحد أن يتكهن ببنود اللائحة، لأنها ما زالت تحت الدراسة النهائية".

وأضاف للصحيفة: "لا أعرف بالضبط ما يتم تداوله في الإعلام، لكني أؤكد أنها لم تعتمد حتى هذه اللحظة، ويفترض أن تصدر في 3/9/1437 بحد أقصى".

ولفت الحقيل خلال حضوره تسليم 900 وحدة سكنية في مشروع إسكان حفر الباطن، إلى أن "المحافظة وعددا من المحافظات والمناطق ستشهد مشاريع وبرامج سكنية، خصوصا أن لدى الوزارة خطة لزيادة نسبة الإسكان في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030، وبات لكل مدينة مقياس خاص بها، نتمكن من خلاله من تقديم منتجات سكنية لمواطنيها، ونحن الآن نحلل الفجوات في كل مدينة، والفرق بين الطلبات الموجودة والأراضي المملوكة للوزارة، والقطاع الخاص، في محاولة لتحفيزه لنصل إلى منتجات سكنية تتناسب مع دخل المواطن".

وحول وقف قروض الصندوق العقاري قال: "بعد أسبوعين من اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأخير تم البدء مباشرة في صرف القروض"، مشيرا إلى أن فترة التوقف جاءت لتنظيم الضوابط والشروط للتقليل من الديون المتعثرة، فيما تم الإعلان عن 100 ألف قرض، والآن يتم الصرف بالشكل العادي.

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد وقعت عددا من العقود مع مطورين وشركات في الرياض وجدة، وستأتي بقية المناطق تباعا، إضافة إلى التعاقد مع عدد من الشركات الكورية والمصرية، والعمل على ابرام اتفاقيات مع شركات تركية وصينية.