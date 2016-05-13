%56 من السعوديين يملكون مساكن في الرياض

أشارت دراسة علمية لهيئة تطوير الرياض إلى أن عدد الوحدات السكنية في العاصمة السعودية بلغ 1217996 وحدة بزيادة 513996 وحدة سكنية كما كان عليه الحال قبل أكثر من عقد، حيث شهدت هذه الفترة إنتاجا وفيرا من الوحدات السكنية قابل الزيادة في أعداد الأسر التي بلغت في الرياض 1116339 أسرة، نقلاً عن صحيفة "الجزيرة".

وأضافت الدراسة أن نسبة الوحدات السكنية الشاغرة بلغت 8%، فيما مثلت الوحدات السكنية من نوع الفلل 52% من الوحدات السكانية، ثم جاءت الشقق بنسبة 42% في المرتبة الثانية، أما المبنى العربي فقد جاء بنسبة 2.5% فقط، فيما بلغت نسبة الملكية للمساكن من قبل الأسر السعودية 56%.

ووفقا للدراسة، فإن أهم أسباب الهجرة إلى الرياض هو البحث عن فرص عمل أفضل، والالتحاق بالمدارس وإكمال الدراسة، فضلا عن الانضمام إلى الأقارب. وتعتبر الأموال الشخصية المصدر الرئيسي للتمويل في بناء المساكن، وذلك بنسبة 46%، ثم يأتي التمويل من صندوق التنمية العقارية بنسبة 30%، أما المصدر الثالث فقد جاء من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري بنسبة 21%.