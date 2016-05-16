الحقيل: رفع تملك السعوديين للمساكن لـ52% خلال 4 سنوات

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن نسبة تملك المواطنين للمساكن سترتفع من 47 إلى 52%، خلال الأربع سنوات القادمة، رغم استهداف الوزارة إنشاء مليون إلى مليون ونصف وحدة سكنية، مبرراً ذلك إلى دخول الكثير من الشباب الباحثين عن السكن.

وأضاف الحقيل أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء الجديدة قد حدد لها مدة 6 أشهر لاعتمادها، موضحاً أن الوزارة أعدت اللائحة وقامت برفعها لهيئة الخبراء وأن النظام في مراحله الأخيرة، بحسب تصريحه لصحيفة "الجزيرة" السعودية.

ولم يؤكد الحقيل لائحة التشريعات الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء والتي ظهرت على السطح الإعلامي أخيراً، قائلاً: "لا أحد يقول إن تلك التشريعات صحيحة إلى أن يتم اعتمادها، كونها تحت الدراسة النهائية، ومتى ما تم اعتمادها سيتم التصريح".

جاء ذلك خلال افتتاح الحقيل للمؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك 4" بعنوان "دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني"، والمعرض المصاحب له، والذي انطلقت فعالياته مساء أمس بالرياض.

وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تعمل حالياً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامج مشتركة لأصحاب الدخل المنخفض، كما أن هناك مبادرات في برنامج التحول الوطني سيعلن عن تفاصيلها أكثر، مبينا أن البرامج تستهدف رفع مشاركة القطاع الخيري من 1% إلى 10%.