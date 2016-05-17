أبوظبي: نمو الإيجارات السكنية بفعل انخفاض المعروض

أفاد أحدث تقرير صادر عن شركة "إم بي إم" العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لـ "مصرف أبوظبي الإسلامي"، بأن إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي سجّلت نمواً معتدلاً على خلفية اتجاه السوق العقاري نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

هذا وقد حافظت أسعار الشقق السكنية الجاهزة على استقرارها عموماً، ويُعزى ذلك إلى انخفاض حجم تعاملات السوق من جراء عزوف المشترين والبائعين عن دخول السوق العقارية. وقد شهد الربع الأول من العام 2016 طرح حوالي 1000 منزل جديد في السوق العقارية بأبوظبي، من بينها منازل صغيرة ومتوسطة الحجم في شارع المرور بمنطقة آل نهيان ومدينة محمد بن زايد. أما قطاع الفلل، فقد سجّل انخفاضاً في الطلب وهو ما تبعه تراجع في مبيعات أغلب مناطق الفلل. وفي محاولتهم لتحفيز الطلب، طرح المطورون برامج وخطط سداد أكثر جاذبية لبيع العقارات السكنية على المخطط.

وقد أظهر تحليل لمحفظة "إم بي إم" العقارية في أبوظبي أن 38% من تجديدات عقود الإيجار التي أبرمت في الربع الأول من العام الجاري لم تصاحبها أي زيادة، في حين سجّلت 61% منها زيادة طفيفة بينما انخفضت القيمة الإيجارية في 1% فقط.

وتعليقاً على ذلك، قال بولوس مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "إم بي إم" العقارية: "تشهد السوق العقارية في أبوظبي تحولاً في ديناميكيات العرض والطلب، إذ سجّل الربع الأول من العام 2016 تراجعاً في المعروض من المنازل الجديدة ومن المتوقع ألا يزيد معدل نمو الوحدات المطروحة في السوق العقارية السكنية عن 2% خلال العام الجاري، مقارنةً مع متوسط النمو السنوي البالغ 4.5% خلال السنوات السبع الماضية. وسيخفف تباطؤ وتيرة العرض بعض الضغط الهبوطي على الإيجارات، مع توقعات بتصحيح هامشي خلال الأشهر القادمة."

وأشار التقرير إلى تراجع نمو الطلب على المساحات المكتبية، المدفوع بشكل أساسي بالطلب الحكومي، نتيجةً لتوجّه الشركات إلى الحد من نفقاتها وتعليق خططها الخاصة بعمليات التوسّع ونقل مقرات الأعمال. وتوقع التقرير أن يستقبل السوق ما يقرب من 350 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية العام 2016، أغلبها سيتم شغله من قبل ملاكها الأصليين. وتقع غالبية هذه المساحات المكتبية في مدينة الأضواء بجزيرة الريم، هذا بالإضافة إلى الطوابق المتبقية من برج أداكس التي تم تسليمها في الربع الأول من العام الجاري بينما سيتم الانتهاء من طوابق برج أوميغا في وقت لاحق من العام الحالي. وسلّط التقرير الضوء على المنطقة المالية الحرة في جزيرة الماريه والدور الذي تلعبه في إنعاش سوق المساحات المكتبية وتحولها إلى سوق مصغرة مستقلة بذاتها. وتجدر الإشارة إلى أن شركة مبادلة للتنمية قد افتتحت برجي "السراب" و"الختم" في "مربعة سوق أبوظبي العالمي"، ويوفران 98 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الدرجة الممتازة (أ).

وعلى صعيد قطاع عقارات التجزئة، ذكر التقرير أنه لم يشهد أي معروض جديد كما أن إيراداته انخفضت في الربع الأول من العام 2016 بسبب تراجع معدل إنفاق المستهلكين في أبوظبي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية 2016 على أن يتحسّن في العام 2017 مع ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى وتوقع إطلاق مشاريع حكومة جديدة، بما سينعش سوق العقارات ويعيد ثقة المستهلكين مرة أخرى.

وشهدت فنادق أبوظبي إضافة حوالي 210 غرفة فندقية جديدة خلال الربع الأول، وتتضمن أبرز المشاريع الفندقية المقرر افتتاحها خلال العام الجاري كلاً من "فور سيزونز"، و"ماريوت"، و"جراند ميلينيوم باب القصر"، و"لؤلؤة الإمارات". وسيسهم افتتاح متحف اللوفر في جزيرة السعديات أواخر العام 2016 وافتتاح مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي" الترفيهية البالغة تكلفتها مليار درهم في جزيرة ياس بحلول العام 2018، في دفع عجلة نمو القطاع السياحي في العاصمة الإماراتية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتستند نتائج التقرير العقاري لمصرف أبوظبي الإسلامي ومؤشراته الخاصة بالإيجارات على البيانات المستمدة من معاملات محفظة "إم بي إم" لإدارة العقارات التي تضم أكثر من 23,500 وحدة.

