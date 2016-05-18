نخيل تدشن التوسعة الجديدة في "ابن بطوطة مول"

افتتح رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل"، علي راشد لوتاه، رسمياً التوسعة الجديدة بمساحة 300 ألف قدم مربعة في "ابن بطوطة مول" بدبي، وبهذا تكون الشركة قد أنجرت المرحلة الأولى من التوسعات الضخمة في أكبر مركز تسوق تجاري يحمل طابعا أثريا تاريخيا.

وتضيف التوسعة 60 من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والخدمات الجديدة إلى المول الحالي - الذي يستقطب حالياً نحو 20 مليون زائر سنوياً – ليصل العدد الكلي للمحلات إلى نحو 400 محل. ومن بين المحلات الجديدة، ديكاثلون، المتحدة للأثاث، ماركس آند سبنسر، بول، أندر آرمر، أيكونك، سوبر دراي، جاشنمال، فضلاً عن توسعات في هومز آر أس والذي يشغل الآن طابقين، وباريس غاليري.

وتعتبر التوسعة الجديدة نقطة انطلاق لسلسلة من التوسعات القادمة والتي ستحول "ابن بطوطة مول" إلى وجهة عملاقة للتجزئة والتسلية والترفيه حيث ستغطي مساحة 7 ملايين قدم مربعة.

وصلة مع المترو

ومن المقرر افتتاح الوصلة المكونة من طابقين والتي تربط المول بمحطة مترو ابن بطوطة في الأسابيع القليلة المقبلة، لتضيف 90 محلاً بما في ذلك ردهة للمطاعم مفتوحة على مدار 24 ساعة، وأول فندق في ابن بطوطة –بسعة 372 غرفة وتديره بريمير إن – والذي من المقرر افتتاحه العام الجاري. وسيعقب هذه التوسعة، توسعة أخرى بمساحة 4.7 مليون قدم مربعة - سيتم تشييدها على مدى 3-5 سنوات قادمة - والتي تضم مولا مع فناء مغطى بالزجاج، ومجمعا جديدا للسينما، ومواقف متعددة الطوابق للسيارات، وفندقا آخر.

وقال لوتاه في بيان صحافي للشركة: يعتبر افتتاح التوسعة الجديدة اليوم إنجازاً مهماً لكل من "ابن بطوطة مول" ولمحفظة أعمال الشركة في قطاع التجزئة، والتي لا تزال تنمو بما يتماشى مع استراتيجيتنا. التوسعة الجديدة ووصلة المترو التي ستفتتح قريباً، والتوسعات الأخرى القادمة، جميعها ستعزز من مكانة "ابن بطوطة مول" باعتباره واحداً من أكبر الوجهات الأكثر شعبية في دبي، وستعزز أيضاً من مكانة شركة "نخيل" باعتبارها لاعباً رئيسياً في قطاع التجزئة بدبي.

أكبر مول

وتغطي مساحة "ابن بطوطة مول" أكبر مركز تسوق في العالم استوحيت تصميماته الهندسية من قصة تاريخية تعود للقرن الرابع عشر، 5.6 مليون قدم مربعة، وبطول 1.2 كيلومتر، حيث استلهمت تصميماته من رحلات المستكشف العربي الأسطوري ابن بطوطة.

وتتبع تصميمات ردهات المول البالغ عددها 6، مسار رحلات ابن بطوطة، حيث تحمل التوسعة الجديدة نفس طابع التصميم المعماري للمول الحالي. يذكر أن الاحتفالات في "ابن بطوطة مول"، ستستمر لغاية 4 يونيو، وستتضمن فعاليات ترفيهية عائلية كل عطلة نهاية أسبوع بما في ذلك البحث في الحفريات الأثرية، ولعبة البحث الغامض عن الأدلة، والاستعراضات المصرية والفارسية والهندية التقليدية.