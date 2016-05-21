ارتفاع مبيعات المساكن بأميركا لـ5.4 مليون وحدة سنويا

سجلت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة ارتفاعا أكبر من المتوقع في أبريل الماضي مواصلة الصعود للشهر الثاني، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يواصل اكتساب قوة دافعة في الربع الثاني من العام.

فيما قال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين «إن مبيعات المساكن القائمة زادت الشهر الماضي 1.7% إلى معدل سنوي قدره 5.45 مليون وحدة».

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن ترتفع المبيعات في أبريل الماضي إلى 5.40 مليون وحدة. وزادت المبيعات 6.0% عن مستواها قبل عام.

وزاد عدد المساكن غير المباعة في السوق 9.2% إلى 2.14 مليون وحدة في أبريل الماضي عن الشهر السابق لكنه انخفض 3.6% عن مستواه قبل عام. وعلى مستوى البلاد بلغ متوسط أسعار المساكن في أبريل 2016، 232500 دولار بزيادة قدرها 6.3% عن مستواه قبل عام.