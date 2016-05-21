المغلوث: 500 ألف متر مربع أراض بيضاء بالسعودية

قال عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث إن المدن الرئيسية في السعودية تحتوي على مساحات كبيرة تقع ضمن النطاق العمراني تتجاوز أكثر من 500 ألف متر مربع، وستطبق عليها المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء بحسب صحيفة عكاظ.

وتهدف الدولة من فرض الرسوم على الأراضي المسماة بالبيضاء وهي تلك الأراضي الصالحة لبناء المساكن وغير مستغلة من أجل تخفيف المضاربة في الأراضي والحد من ارتفاع اسعارها، والحث على تطويرها وبناء المساكن فيها، بخاصة ان النظام المقرر تطبيقه الشهر المقبل منح مهلة 180 يوما وحدد فرض الرسوم فقط على الاراضي الصالحة لاقامة المنازل للمواطنين داخل النطاق العمراني للمدن، وعلى المساحات الكبيرة.

واكد المغلوث أن «نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وفي ظل نقص الأراضي المتوفرة لتطوير المشروعات السكنية داخل النطاق العمراني للمدن تهدف الرسوم إلى الدفع بالمزيد من الأراضي إلى السوق، إذ من المتوقع أن يسعى المطورون الذين يمتلكون حيازات كبيرة من الأراضي إلى المسارعة في تطويرها تجنبا لدفع مبالغ طائلة كل عام».

وأضاف: «من المقرر أن تسهم تلك المبالغ والرسوم المتحصلة في تقديم مشروعات جديدة لوزارة الإسكان؛ لتنفيذ وبناء مرافق وخدمات عامة، مثل شبكات الطرق ومشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي وتصريف السيول».